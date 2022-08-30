Авиакомпания S7 разрешила экипажам бороды и татуировки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания S7 первой в России разрешила экипажам иметь татуировки, носить бороды и красить волосы в яркий цвет, сообщает Telegram-канал URA.RU со ссылкой на пресс-службу компании. Бортпроводницам теперь не обязательно носить каблуки, вместо них можно выбрать балетки или лоферы на плоской подошве.

Мы убеждены, что профессиональные качества сотрудника никак не зависят от того, видна ли пассажирам его татуировка и какого цвета его волосы, — заявили в компании.

При этом компания по требованию безопасности все же сохранила некоторые ограничения. В частности, не рекомендуется носить длинные ногти и пирсинг на открытых частях тела, так как можно случайно зацепиться и пораниться. Кроме того, татуировки не должны нести оскорбительный смысл.

Ранее пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что средняя стоимость билетов на авиаперелеты по территории России в начале августа упала на 8%, до 7770 рублей по сравнению с маем, когда цена билета составляла порядка 8470 рублей. Снижение цен произошло благодаря государственным субсидиям, суммарный объем которых составил 100 млрд рублей.