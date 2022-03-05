Авиакомпания «Победа» прекращает полёты за границу с 8 марта

Российская авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») приостанавливает полёты за рубеж с 8 марта 2022 года. В письме, опубликованном на официальном сайте «Победы», сказано, что сотрудники авиакомпании делают всё возможное для оформления скорейшего возврата денег покупателям за билеты на отменённые рейсы.

«Победа» (группа «Аэрофлот»), в соответствии с рекомендацией Росавиации, приостанавливает выполнение международных рейсов с 8 марта 2022 года до конца зимнего расписания полётов, — сказано в письме.

Ранее компания «Аэрофлот» объявила о приостановке с 8 марта выполнения всех международных рейсов. В компании сообщили, что с 6 марта пассажиров, следующих по международным направлениям, не допустят на рейс с билетами в обе стороны с возвратом после 8 марта.

Напомним, что Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах с 6 марта приостановить рейсы за рубеж, а с 8 марта — перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в Россию. Решение было принято на фоне массовых арестов воздушных судов РФ за рубежом.

Рекомендация касается зарегистрированных в реестрах иностранных государств воздушных судов в рамках договора о лизинге с иностранной организацией. Также этим воздушным судам рекомендуется с 8 марта временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территориях иностранных государств в пункты на территории России. При этом россиянам посоветовали рассмотреть альтернативные маршруты для возращения домой.