Авиакомпания «Победа» начала распродажу билетов на июль 2020 года

https://static.news.ru/photo/e411b182-acbf-11ea-81a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба авиакомпании «Победа» сообщила о начале распродажи билетов на рейсы в июле 2020 года.

«Победа» начинает большую распродажу билетов на июль, — цитирует сообщение компании РИА Новости.

Предполагается, что стоимость билетов не будет превышать 999 рублей. По оценкам лоукостера, цена на рейсы будет в среднем на 60% ниже, чем аналогичном периоде прошлого года.

NEWS.ru сообщал, что в марте 2020 года из-за вспышки коронавируса «Победа» остановила все авиаперелёты. Полёты были прекращены на период с 1 апреля по 31 мая. Подобные меры предосторожности были предприняты и другими авиакомпаниями.