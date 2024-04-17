Авиакомпания из РФ может поддержать тренд на русификацию и сменить название Авиакомпания Red Wings может сменить название на «Рассвет»

Перевозчик Red Wings, входящий в Ростех, планирует провести ребрендинг, сообщает «Коммерсант». По информации источников, авиакомпания возьмет название «Рассвет» в рамках тренда на русификацию. Смена бренда, перекраска ливреи парка и полное обновление стиля может стоить до 1 млрд рублей.

Источники добавили, что намерение сменить название может быть связано с переходом компании на отечественный самолетный парк. Ребрендингом перевозчик хочет уйти от наименования, использовавшегося для чартерных перевозок. При этом эксперты сомневаются, что тренд на русификацию поддержат другие авиакомпании.

Ранее сообщалось, что компания «Леруа Мерлен Восток» в России сменила название юридического лица на «Ле Монлид». По данным СМИ, сам бренд компания переименовывать не планирует. Представители компании уточнили, что смена названия юрлица объясняется передачей управления локальному менеджменту. Кроме того, данный шаг никак не повлияет на операционную деятельность, планы торговой сети и работу сотрудников, добавили в компании.

Также стало известно, что американская компания Apple планирует переименовать сервис Apple ID в Apple Account. Произойти это может уже в 2024 году вместе с осенним релизом iOS 18 и macOS 15.