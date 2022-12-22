Авиакомпания iFly отменяет вылеты в Египет из Москвы и Уфы

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Авиакомпания iFly отменяет вылеты в Египет, которые должны были состояться из Москвы 23 декабря и из Уфы 24 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу туроператора Tez Tour. Полеты возобновятся после получения iFly разрешения от Росавиации.

В связи с тем, что принятие решения уполномоченными органами государственной власти РФ затягивается, авиакомпания iFly вынужденно отменяет вылеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, которые должны были состояться из Москвы 23 декабря, а также из Уфы 24 декабря, — говорится в сообщении.

При этом iFly согласовала необходимые документы с Федеральным агентством воздушного транспорта и властями Иордании, а также намерена продолжить выполнение рейсов в Египет с 24 декабря, если получит разрешения от Росавиации.

Авиакомпания iFly уведомила туроператора о согласовании необходимых документов с Федеральным агентством воздушного транспорта и уполномоченными органами государственной власти в Иордании, а также подтвердила намерения продолжить выполнение рейсов в Египет с 24 декабря в случае оперативного получения разрешения от Росавиации, — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что из Египта возвращены около четырех тысяч российских туристов. Представители Tez Tour добавили, что до конца недели планируется вывезти большую часть российских отдыхающих.

Авиакомпания iFly с 15 декабря отменила или перенесла все рейсы в Египет. Такой шаг перевозчик объяснял ограничениями на пролет в воздушном пространстве Иордании. Росавиация призвала перевозчиков пересадить пассажиров на рейсы других авиакомпаний. Первый самолет с российскими туристами вернулся на родину 19 декабря: рейс выполнила авиакомпания Red Wings, базирующаяся в Домодедово, она привезла около 350 человек.