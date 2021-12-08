Авиакомпании строго накажут за задержки рейсов, но поплатятся клиенты

За ужесточение санкций для авиакомпаний за задержки рейсов выступает Генпрокуратура и Минтранс РФ. В настоящее время ведомствами ведётся работа над новой редакцией КоАП, в которой будет прописана ответственность компаний за нарушение правил перевозки пассажиров. По мнению экспертов, это может привести к увеличению стоимости билетов. Об этом сообщают «Известия».

Минтранс поддержал предложение надзорного ведомства по ужесточению санкций для авиакомпаний. Министерство также приняло участие в разработке новой редакции КоАП, — рассказал заместитель начальника Управления взаимодействия со средствами массовой информации Генпрокуратуры РФ Михаил Яненко.

Поводом послужило обращение Росавиации в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Аргументом стало то, что в воздушном законодательстве РФ отсутствуют термины «задержка авиарейса», «время отправления рейса», «необходимый резерв» и «овербукинг».

Тем не менее эксперты отмечают, что мера будет иметь обратный эффект, так как авиаперевозчики увеличат стоимость билетов, чтобы возместить потенциальные потери. Вместо увеличения количества штрафов предлагается усилить контроль по исполнению текущих мер.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после инцидента с обледенением самолёта авиакомпании S7, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении СК РФ. Воздушное судно 2 декабря, выполняя рейс Магадан — Новосибирск, совершило вынужденную посадку в аэропорту Иркутска.