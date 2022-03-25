Авиакомпании сообщили о риске остановки полётов Ан-24 и Ан-26

Перевозчики предупредили о проблемах с ремонтом моторов Ан-24 и Ан-26 из-за закрытия завода в Ростове-на-Дону. Это может привести к остановке полётов на самолётах, которые используются как минимум в десяти регионах, пишет РБК.

Российские авиакомпании, эксплуатирующие региональные самолеты Ан-24 и Ан-26, пожаловались властям на проблемы с ремонтом турбовинтовых двигателей из-за закрытия Ростовского завода гражданской авиации №412. Как сообщил в письме властям гендиректор авиакомпании «ИрАэро» Юрий Лапин, это означает остановку всех самолётов типа Ан-24 и Ан-26 в течение пяти-шести месяцев.

Закрытие производства на самом заводе объясняют решением собственника и прекращением работы в 2017 году старого гражданского аэропорта в Ростове. Отремонтировать моторы АИ-24 в России теперь можно будет только на Арамильском авиационном ремонтном заводе в Свердловской области, который, по оценке Лапина, «просто не сможет освоить такие объёмы ремонта». Кроме того, в регионах, где летают эти самолёты, больше нет других способов сообщения.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько уже попросил председателя совета директоров Ростовского завода гражданской авиации Сергея Сапотницкого не закрывать завод или предложить меры по переносу производства на другие профильные предприятия. По его словам, решение о судьбе завода нужно принять в кратчайшие сроки, чтобы нивелировать последствия западных санкций против России.

Директор по исследованиям и разработкам Infomost Consulting Алексей Синицкий также отмечает, что сейчас заменить Ан-24/26 практически нечем и их лётную годность необходимо продлить хотя бы ещё на несколько лет. Заменой им должны стать самолёты Ил-114-300 и «Ладога», однако Ил-114-300 начнут поступать в авиакомпании не ранее 2023 года, а «Ладоги» — не ранее 2025 года.

Ранее президент Шереметьевского профсоюза лётного состава экс-пилот Игорь Дельдюжов заявил о необходимости ускорить процесс создания авиадвигателей, «и не только ПД-14, но и более мощных». Эксперт добавил, что Россия также нуждается в развитии собственного приборостроения, чтобы не зависеть от нестабильных поставок из-за рубежа.