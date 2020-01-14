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Один из преподавателей Всероссийского государственного института кинематографии им. Герасимова (ВГИК) пожаловался в полицию на угрозы со стороны бывшего студента вуза.

По словам преподавателя, молодой человек обещал застрелить его и устроить взрыв в институте. Полиция начала проверку. Если будет установлено, что угрозы реальны, в отношении экс-студента могут возбудить уголовное дело, сообщает...