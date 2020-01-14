Авиакомпании России в 2019 году перевезли 128,1 млн пассажиров, что является рекордом. По сравнению с 2018-м рост составил 10,2%. Пассажирооборот достиг 322,98 млрд пассажирокилометров (+12,6%).
Услугами «Аэрофлота» в 2019 году воспользовались 37,2 млн граждан (+4,1%), S7 — 14 млн (+21%), «России» — 11,6 млн (+4%), «Уральские авиалинии» выбрали 9,6 млн (+7%). Воздушные суда «Победы» перевезли 10,3 млн человек (рост 43%),
Ранее NEWS.ru сообщал, что Росавиация начала возмещать аэропортам расходы, которые они понесли в 2014–2017 годах, бесплатно обслуживая воздушные суда силовых структур.
В ведомстве пояснили, что по закону ФСБ, Минобороны, МЧС, ФТС, Росгвардии и ФСО освобождены от платы за услуги по аэропортовому обслуживанию и наземному обеспечению полётов. Однако полную компенсацию аэропорты за это не получали, поскольку в бюджете не было предусмотрено средств на эти цели.
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