https://static.news.ru/photo/568af5d6-3f4a-11ea-bb8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многие авиакомпании до сих пор запрещают использовать при полётах Bluetooth-гарнитуры несмотря на то, что в России с 2016 года можно пользоваться электронными устройствами.

За последние несколько лет ряд авиакомпаний ограничили провоз в ручной клади внешних аккумуляторов. В России действовал запрет на использование телефонов Samsung Galaxy Note 7 после случаев возгорания устройства.

На Шри-Ланке и в США под запретом были MacBook Pro 2015–2017 годов.

Что касается беспроводных наушников, то авиакомпания «Россия», например, в 2016 году сообщала, что телефоны использовать можно, но с выключенными Wi-Fi и Bluetooth.

Airpods, Bluetooth-наушники не запрещены. Они запрещены в критических фазах полёта: во время взлёта, во время руления воздушного судна и при снижении, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы «Якутии».

В «ИрАэро» заявили, что Bluetooth-гарнитурами можно пользоваться во время полёта, а во время взлёта и посадки — нет.

В S7, «Победе», Pegas и Nordwind сообщили, что на любом этапе полёта беспроводными гарнитурами пользоваться разрешено.

Как ранее писал NEWS.ru, владельцы AirPods Pro начали жаловаться на работу беспроводных наушников. Как утверждают пользователи, после выхода декабрьского обновления прошивки 2C54 режим шумоподавления стал функционировать хуже.