Авиакомпании попросили упростить контроль за дебоширами на борту

Предложенные авиакомпаниями меры по контролю за дебоширами на борту дадут больше свободы экипажу, объяснил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков РИАМО. С предложением их упростить Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась к Минтрансу, так как его предписания выполнить невозможно.

Авиакомпании просят разрешения размещать нарушителей порядка у прохода или выходов, а также избавить стюардов от обязанности всё время их контролировать.

Авиакомпании хотят больше свободы действий для бортпроводников и экипажа. Я думаю, что можно поддержать данное предложение, так как это нештатная и чрезвычайная ситуация. Правильно дать больше свободы действий экипажу при условии непричинения вреда здоровью авиадебошира, — сказал Янков.

Он добавил, что экипажу часто лучше знать, куда сажать дебошира. Он же, связанный, может заснуть, и тогда ему не нужен постоянный контроль. А бортпроводники получат время на выполнение прямых обязанностей и займутся обслуживанием пассажиров.

Ранее президент Шереметьевского профсоюза лётного состава Игорь Дельдюжов рассказал, что дебоширы — это проблема определённых рейсов — курортных, чартеров в Египет, Таиланд или на Кубу. Пассажиры пьют за несколько дней до рейсов и приходят на них уже «заряженные». К тому же люди покупают алкоголь уже после досмотра и потом пьют его в салоне. На такие рейсы ставят мужчин-бортпроводников.