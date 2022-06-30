Российские авиакомпании обратились в Минтранс с просьбой отменить новые правила пропуска туристов через госграницу, которые заключаются в охране и содержании в аэропортах иностранных туристов, которым было отказано во въезде в страну, сообщает «Коммерсант». Перевозчики опасаются роста расходов на услуги воздушных гаваней. По мнению главы Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна, авиакомпании не могут ограничивать свободу передвижения пассажиров и привлекать службы охраны.