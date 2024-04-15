Авиаэксперт раскритиковал идею перевозить питомцев в салоне самолета Авиаэксперт Горбачев: хозяевам будет тяжело везти питомца рядом в самолете

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Компания «Аэрофлот» ввела услугу перевозки питомцев в соседнем кресле в самолете, однако это может стать проблемой, как для других пассажиров, так и для самих хозяев, рассказал в беседе с НСН авиаэксперт, член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев. По его словам, эту идею можно назвать удачной только для авиакомпании, которая заработает на этом.

Сервис такой перевозки доступен у компаний «Аэрофлот» и его дочерней — «России», объяснил специалист. Сейчас можно перевозить питомца весом до 15 кг в специальных контейнерах, в которых животное сможет полностью выпрямиться и развернуться. За это дополнительное место оплата берется по тарифу взрослого пассажира.

Вероятно, услуга будет популярна в бизнес-классе, а не в экономе, поскольку билеты сейчас и так дорогие, отметил авиаэксперт. За покупку места по соседству берут дополнительные 400–500 рублей, поэтому компании смогут еще больше заработать, определив места для хозяина и питомца в разных концах самолета.

Хотите лететь вместе? Платите! Такой вот законный, но бандитский вариант. Животные в салоне — это сложная система, нужно будет давать какие-то успокоительные и снотворное, чтобы не мешать другим пассажирам. А у некоторых ведь аллергия, авиакомпания это никак не сможет контролировать, билеты ведь агенты продают, а не сама компания, — добавил Горбачев.

Ранее Виктор Горбачев рассказал, что проверка пассажиров алкотестерами разорит авиакомпании и аэропорты. По его словам, проблему пьяных пассажиров надо решать по-другому, например, запретив продажу алкоголя.