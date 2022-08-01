Авиаэксперт поддержал идею авиакомпаний тормозить двигателем из-за санкций Авиаэксперт Горбачев поддержал идею авиакомпаний тормозить двигателем из-за санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отечественные авиакомпании попросили своих пилотов тормозить двигателем при посадке, чтобы снизить износ самолетов, генеральный директор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев заверил, что такой способ никак не повлияет на безопасность пассажиров. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он добавил, что подобный метод нередко применяется и среди автомобилистов.

Если двигателем им будет более спокойно в этом отношении — это не возбраняется. На безопасность не влияет, это же на земле. Подобное существует и в автомобильном транспорте. Когда едешь, то можно притормаживать ножным тормозом, либо двигателем — сбросить газ. Это абсолютно нормальная вещь, — заверил Горбачев.

Авиаэксперт подчеркнул, что использование двигателя при посадке действительно может помочь снизить износ воздушного судна. При этом Горбачев отметил, что при использовании такого метода увеличится расход топлива, однако на фоне антироссийских санкций это не так критично, так как горючее производится в России.

Ранее в Иране решили одобрить соглашение о поставках в Россию оборудования и техническом обслуживании отечественных авиалайнеров. Об этом сообщил представитель Управления гражданской авиации Ирана Миракбара Разави. Он отметил, что в новом документе говорится о поставках в РФ оборудования и деталей иранского производства, а также о возможности ремонтировать, проводить техническое обслуживание и поддержку российских самолетов в сервисных центрах Ирана.