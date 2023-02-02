Авиаэксперт: последствия COVID-19 смягчили ущерб санкций для авиации Авиаэксперт Корень: из-за пандемии COVID-19 в России появился профицит воздушных судов

Влияние санкций Запада на авиационную отрасль смягчилось из-за последствий пандемии COVID-19, рассказал «Царьграду» гендиректор Центра стратегических разработок в гражданской авиации Антон Корень. По его словам, после прекращения полетов во время коронавирусных ограничений профицит самолетов в России составлял 20% от требуемого количества. Авиаэксперт пояснил, что санкции также приостановили полеты некоторой части авиапарка, что помогло уменьшить ущерб от них и избежать дефицита воздушных судов.

Они образовались после того, как большое количество самолётов перестало летать за рубеж из-за ситуации с коронавирусом. Не все лайнеры сразу переключились на внутренние авиалинии. Таким образом, после пандемии профицит у нас составлял более 20% от требуемого количества, — рассказал Корень.

Эксперт подчеркнул, что в России на данный момент достаточно самолетов. Действующий авиапарк полностью покрывает потребности в перевозках на внутренних авиалиниях, а также потребности в перелетах с пересадками практически в любую точку мира.

Слава Росавиации Александр Нерадько ранее сообщил, что санкции Евросоюза, введенные против России в рамках ответных мер на спецоперацию на Украине, направлены на ликвидацию отечественной авиации, однако Москва этого не допустит. По его словам, рестрикции не достигли своей цели.