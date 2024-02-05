Авиаэксперт оценил идею запретить разделять семьи в самолетах Авиаэксперт Пантелеев: запрет разделять семьи в самолетах увеличит цену билетов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Запрет рассаживать пассажиров и их детей в самолетах является прямым путем к росту цен на авиабилеты, заявил в беседе с НСН исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его словам, соответствующие поправки в Воздушный кодекс лишат авиакомпании значительных доходов.

Как пояснил эксперт, большинство перевозчиков предлагают пассажирам услугу выбора места за дополнительную плату. Это позволяет членам семьи путешествовать вместе в удобном для себя порядке.

Это очень востребованная услуга, ею ежегодно пользуются десятки миллионов пассажиров. Если ее отменят, это будет хоть и не самой большой потерей, но все равно внушительной суммой в пересчете на каждую отдельную авиакомпанию, — подчеркнул Пантелеев.

Он назвал идею запрета разделять семьи в самолетах популистской мерой, мешающей развитию авиаотрасли. По его словам, дополнительные обязательства лишат авиакомпании возможности поддерживать цены на билеты на текущем уровне. Пантелеев предложил оплачивать возможность выбора места пассажирами с детьми за счет депутатов, инициирующих подобные поправки.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала, что российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах. По словам депутата, соответствующие поправки в Воздушный кодекс в настоящий момент находятся на уточнении.