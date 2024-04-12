Авиаэксперт оценил идею проверки пассажиров с помощью алкотестеров Авиаэксперт Горбачев: алкотестеры разорят авиакомпании

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Проверка пассажиров алкотестерами разорит авиакомпании и аэропорты, рассказал в беседе с НСН авиаэксперт, член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев. По его словам, проблему пьяных пассажиров надо решать по-другому, например, запретив продажу алкоголя.

Сколько нужно наконечников для алкотестера, по каждому рейсу нужно закупать по 200 наконечников? Мы разорим аэропорт или авиакомпанию! Это глупости. Это же не человек, который садится за руль или за штурвал воздушного судна, — отметил Горбачев.

Специалист назвал нереальным предложение проверять каждого человека, который принял большую дозу алкоголя перед полетом. Дело в том, что на рейс выходит в среднем 150–180 человек, которых для проверки нужно будет где-то разместить.

Кроме того, нужно будет закрыть все буфеты и пивные рестораны, в которых люди могут выпить перед посадкой в самолет, уточнил эксперт. В таком случае, чтобы решить проблему с пьяными пассажирами, необходимо перестать продавать алкоголь.

Ранее авиаэксперт Роман Гусаров рассказал, что увеличение штрафов за задержки рейсов является адекватной мерой, а сумма компенсации составляет «разумную величину» как для пассажиров, так и для самих перевозчиков. Он подчеркнул, что при длительных задержках до пяти часов выплата составит около 500 рублей на человека.