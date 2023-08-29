Авиаэксперт перечислил возможные проблемы при эксплуатации SJ-100 Авиаэксперт Горбачев назвал нехватку ВПП проблемой для эксплуатации SJ-100

Для нормальной эксплуатации российских ближнемагистральных лайнеров SJ-100 необходимо подготовить подходящие для этого самолета взлетно-посадочные полосы, рассказал в беседе с НСН гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев. Он привел в пример ситуацию с другим российским самолетом МС-21, которому для разгона и торможения требуется полоса в 2,8 км, а таких в российских регионах не столь много.

Нужно понимать, какая полоса нужна будет для этой новой машины, нам не говорят ничего уважаемые конструкторы. Например, самолету МС-21 нужна полоса не менее 2,8 километра, а у нас таких полос, особенно по Сибири, не так уж и много. Куда он будет садиться? - пояснил эксперт.

Среди других возможных проблем у SJ-100 Горбачев назвал необходимость использования отечественной системы спутниковой навигации ГЛОНАСС вместо GPS, а это означает, что спутниковую группировку ГЛОНАСС придется серьезно увеличить.

По словам эксперта, лайнер будет проходить «облетку» до конца года, а в следующем году может начаться его серийное производство.

Поставка начнется штучная, сразу не смогут поставить на крыло 100-200 машин. Чтобы заменить нормально весь парк, требуется около 700 машин, - отметил специалист.

Ранее в Минпромторге РФ сообщили, что российский ближнемагистральный самолета SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре. Полет длился 54 минуты и проходил на высоте до 3000 метров и скоростях до 343 км/ч.