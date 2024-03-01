Авиаэксперт раскрыл сроки создания пассажирского самолета Авиаэксперт Пантелеев: создание гражданского самолета занимает не менее 10 лет

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Цех сборки самолета МС-21-300 на авиазаводе

Создание гражданского самолета занимает не менее 10 лет, рассказал NEWS.ru исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. По его словам, на разработку авиационного двигателя уходит еще больше времени.

Опыт показывает, что создание нового гражданского самолета занимает минимум 8-10 лет. <...> Правда, Superjet 100 и МС-21 изначально создавались немного в других условиях. Комплектующие на них поставляли иностранные производители, которые брали существующую конструкцию и дорабатывали ее под требования российского авиапроизводителя, — сообщил эксперт.

По словам Пантелеева, до того, как потребовалось менять западные комплектующие, на самолеты могли ставить те же изделия, что использовались на Airbus или Boeing. При этом необходимо было лишь немного изменить посадочные места или схему, объяснил специалист.

Самое главное было — изменить номер деталей в каталоге, чтобы это было уникальное изделие. Это было просто. Но когда мы говорим об импортозамещении российским производителем, то многие вещи приходится делать буквально с нуля. Потому что наши производители не имели нужного опыта, — отметил он.

Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) подтвердили, что сроки поставок самолетов МС-21 и Superjet 100 перенесли на 2025-2026 годы. В компании объяснили, что это связано с необходимостью испытаний полностью новых систем и запуском серийного производства в условиях дефицита времени. Изначально планировалось, что лайнеры поставят авиакомпаниям до конца 2024 года.