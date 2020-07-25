Авиация в завершение парада окрасила небо Петербурга в цвета триколора

https://static.news.ru/photo/847e801a-cf33-11ea-a7ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Киреев/РИА Новости

Военно-морской парад в Санкт-Петербурге завершился пролётом авиации и прохождением пешей колонны, состоящей из 10 парадных расчётов, перед памятником основателю российского флота Петру Великому — Медным всадником.

42 воздушных судна военно-морской авиации и военно-космических сил поднялись в небо с четырёх аэродромов, чтобы пройти над центром Санкт-Петербурга.

Кроме морской части в параде приняла участие и воздушная. В ней были более 40 единиц техники. Среди них — истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолёты Ту-142, Ил-38, самолёты-амфибии Бе-200 и Бе-12, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50.

На высоте от 150 до 400 метров, самолёты развивали скорость до 550 км/ч. Группа штурмовиков Су-25 в завершение парада окрасила небо над городом цветами Государственного флага РФ.

В 2020 году в связи с проведением Главного военно-морского парада проезд в Кронштадт на время мероприятия ограничили. На территорию города могут въехать либо местные жители, либо люди, имеющие на руках специальные приглашения. Данные ограничения связаны с мерами безопасности на фоне коронавирусной пандемии, писал NEWS.ru.