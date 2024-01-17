Аварийность на дорогах Югры решили снизить с помощью святой воды В Югре священник освятил опасные участки автодорог и отдел ГИБДД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ханты-Мансийском автономном округе священник провел обряд освящения участков автотрасс, на которых чаще всего происходят смертельные ДТП, а также отдел полиции, сообщили KP.RU в управлении ГИБДД по Сургутскому району. С соответствующей просьбой к священнослужителю обратились автоинспекторы.

Сотрудники Госавтоинспекции Сургутского района обратились в православный храм Святителя Николая Чудотворца с просьбой освятить самые аварийно-опасные участки дорог в Сургутском районе, — сообщили в ГИБДД.

Как уточнили в управлении, согласно статистике, наиболее опасными оказались трассы Сургут — Лянтор, Когалым — Нижневартовск и Северный обход города Сургута. За две недели с начала года на автодорогах региона произошло 11 ДТП, унесших жизни трех человек. Кроме того, 17 человек получили травмы различной степени тяжести. По просьбе полицейских священник прочел молитвы и окропил святой водой наиболее опасные участки трасс, а также и сам отдел ГИБДД по Сургутскому району.

При этом правоохранители напомнили гражданам, что безопасность на дорогах зависит в первую очередь от самих водителей, и призвали их соблюдать осторожность за рулем.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства напомнил, что задача инспекторов ГИБДД — не «ловить кого-то на дорогах», а обеспечивать безопасность дорожного движения. Глава государства подчеркнул, что Госавтоинспекция также должна снизить смертность на дорогах и количество дорожно-транспортных происшествий.