Аваков заявил, что не отдаст русский язык России

https://static.news.ru/photo/9e638858-7b96-11eb-b3ec-96000091f725_660.jpg Фото: mvs.gov.ua

Организовать вещание украинских телеканалов на русском языке по всему миру предложил глава МВД Украины Арсен Аваков.

По словам Авакова, русская языковая культура в значительной мере принадлежит и украинцам. Таким образом он ответил на вопрос, может ли Киев инициировать запрет на вещание российских телеканалов по всему миру.

Я бы инициировал, чтобы наши телеканалы [вещали] по всему миру, в том числе русскоязычные. <...> Русский язык, или, как я его называю, слобожанский язык в нашем случае, не принадлежит [одной только] России, — сказал он в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Аваков напомнил, что несмотря на то что на Украине государственный язык — украинский, русский язык и русская языковая культура в значительной мере принадлежат и украинцам.

Почему я должен её отдавать? — резюмировал Аваков.

Украина продолжает бороться со всем, что может иметь отношение к России. С 16 января в стране вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». В частности, в соответствии с этим документом, сотрудники сферы обслуживания обязаны общаться с клиентами исключительно по-украински. Если клиент услышит обращение к себе на русском языке, то может подать жалобу.

Как ранее писал NEWS.ru, журналист из Львова Остап Дроздов призвал власти Украины усилить наказание за неуважение родного языка для жителей страны, особенно для несовершеннолетних.

По его словам, сейчас «презирать украинский язык» публично не могут должностные лица, работники госучреждений и другие категории населения, а «гражданам своим можно».