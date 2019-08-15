https://static.news.ru/photo/c6371d02-bf5b-11e9-b285-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство труда не контролирует должным образом медико-социальную экспертизу, несмотря на ежегодный рост числа детей-инвалидов на 18 тысяч человек, заявила аудитор Счётной палаты Светлана Орлова.

По её словам, в России 8,1% инвалидов от общего числа жителей.

Здесь надо серьёзно задуматься и серьёзно надо работать, — подчеркнула она.

Около 12% семей с детьми-инвалидами — бедные, для них возможность получить качественную экспертизу первостепенна, передаёт РИА Новости . Обеспечением реализации должен заниматься Минтруд, но в настоящий момент этого не происходит, отметила она.

Представитель ведомства добавила, что министерство до сих пор не утвердило критерии и классификации детской инвалидности. Сейчас используются временные документы, введённые в 2001 году.

Кроме того, за 2018 год от граждан поступило на 7,8% больше, чем годом ранее жалоб на решения экспертизы.

За этими цифрами стоят неудовлетворённые, обиженные люди. Поэтому необходимо разрабатывать более объективные механизмы установления инвалидности, — заключила она.

Ранее, как писал News.ru, представитель Орлова сравнила детей-сирот с крепостными. Она раскритиковала сложившуюся в стране ситуацию с очередями на получение жилья. Сиротам, по её словам, приходится годами ждать получение квартиры, при этом переехать в другой регион они не могут, так как потеряют право на жилплощадь.