Министерство труда не контролирует должным образом медико-социальную экспертизу, несмотря на ежегодный рост числа детей-инвалидов на 18 тысяч человек, заявила аудитор Счётной палаты Светлана Орлова.
По её словам, в России 8,1% инвалидов от общего числа жителей.
Здесь надо серьёзно задуматься и серьёзно надо работать, — подчеркнула она.
Около 12% семей с детьми-инвалидами — бедные, для них возможность получить качественную экспертизу первостепенна, передаёт
Представитель ведомства добавила, что министерство до сих пор не утвердило критерии и классификации детской инвалидности. Сейчас используются временные документы, введённые в 2001 году.
Кроме того, за 2018 год от граждан поступило на 7,8% больше, чем годом ранее жалоб на решения экспертизы.
За этими цифрами стоят неудовлетворённые, обиженные люди. Поэтому необходимо разрабатывать более объективные механизмы установления инвалидности, — заключила она.
Ранее, как писал News.ru, представитель Орлова сравнила детей-сирот с крепостными. Она раскритиковала сложившуюся в стране ситуацию с очередями на получение жилья. Сиротам, по её словам, приходится годами ждать получение квартиры, при этом переехать в другой регион они не могут, так как потеряют право на жилплощадь.