АТОР: виза на Кипр станет платной с 1 декабря

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Кипр

Визовый сбор за оформление визы на Кипр для россиян составит €80, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Стоимость оформления детской визы подорожала с €35 до €40. В пресс-службе ассоциации пояснили, что тарифы вырастут с 1 декабря. Решение об увеличении визового сбора принял Совмин Кипра на фоне приостановки соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ.

В сентябре ЕС приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с РФ. В связи с этим решением практически все страны Евросоюза повысили сумму визового сбора для граждан России. Для взрослых заявителей визовый сбор повысился с €35 до €80, для детей 6‒12 лет — с €35 до €40, — сказано в сообщении.

На сайте АТОР поясняется, что на текущий момент национальная кипрская виза для россиян оформляется бесплатно.

В ассоциации добавили, что с 1 декабря визовый сбор за оформление кипрских виз любой категории для граждан Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии и Украины составит €35 евро. Для граждан Казахстана стоимость оформления документа достигнет отметки в €80.

Ранее на сайте VisaMetric сообщалось, что для получения немецкой визы россияне теперь должны подавать выписку «из поддающегося проверке банка, действующего в странах — членах ЕС». Желающему попасть в Германию гражданину РФ необходимо будет подтвердить, что на время пребывания в Шенгенской зоне у него будет достаточно денег.