Рекомендации Федерального агентства по туризму (Ростуризм) воздержаться от посещения ряда стран в связи со вспышкой коронавирусной инфекции не влияют на условия компенсации за отменённую по инициативе туриста поездку. Как и прежде, аннуляция оплаченных путёвок происходит согласно условиям договора — то есть с удержанием понесённых туроператором расходов.
Разъяснения Ассоциации туроператоров России (АТОР) по этому вопросу
АТОР при этом напоминает турагентам о необходимости сообщать гражданам о высоком риске заражения и предлагать альтернативные варианты поездки.
Как ранее сообщал NEWS.ru, в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции Россия с 28 февраля временно перестанет выдавать визы гражданам Ирана, а с 1 марта приостановит авиасообщение с Южной Кореей. В последнем случае исключение сделано для рейсов «Аэрофлота» и его дочерней компании «Аврора».
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