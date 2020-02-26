https://static.news.ru/photo/63606b12-58b6-11ea-a7d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рекомендации Федерального агентства по туризму (Ростуризм) воздержаться от посещения ряда стран в связи со вспышкой коронавирусной инфекции не влияют на условия компенсации за отменённую по инициативе туриста поездку. Как и прежде, аннуляция оплаченных путёвок происходит согласно условиям договора — то есть с удержанием понесённых туроператором расходов.

Разъяснения Ассоциации туроператоров России (АТОР) по этому вопросу приводит РИА Новости. Ранее Ростуризм посоветовал гражданам РФ воздержаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран в связи с ростом числа заболевших в этих странах. В АТОР подчеркнули, что Ростуризм не ограничивает продажу туров в эти государства.

АТОР при этом напоминает турагентам о необходимости сообщать гражданам о высоком риске заражения и предлагать альтернативные варианты поездки.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции Россия с 28 февраля временно перестанет выдавать визы гражданам Ирана, а с 1 марта приостановит авиасообщение с Южной Кореей. В последнем случае исключение сделано для рейсов «Аэрофлота» и его дочерней компании «Аврора».