Ассоциация туроператоров России попросила Минтранс обязать авиакомпании вернуть туроператорам средства, которые были потеряны из-за аннулированных туров в Италию.
Согласно письму АТОР, направленному министру транспорта Евгению Дитриху, с момента публикации Роспотребнадзором и Ростуризмом сообщений об угрозе безопасности в Италии в связи с коронавирусом, а также рекомендации отказаться от поездок в другие страны, туроператоры отмечают большое количество аннуляций авиабилетов в итальянские города и государства Евросоюза.
В письме
Также туроператоры предлагают перенести даты невозвратных билетов до 30 сентября, когда ситуация с заболеванием в Италии может нормализоваться.
Ранее NEWS.ru писал, что АТОР призвала российских туристов досрочно покидать Италию при закрытии горнолыжных зон, где они отдыхали. Курорты в итальянских Альпах приостановят работу 10–11 марта до спада эпидемии коронавируса COVID-19. По информации ассоциации, в Италии остаются не менее 1,5–2 тысяч россиян в составе туристических групп. Точно неизвестно, сколько граждан РФ отдыхают в горах.
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