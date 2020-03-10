https://static.news.ru/photo/6ae6873c-62ab-11ea-a92e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ассоциация туроператоров России попросила Минтранс обязать авиакомпании вернуть туроператорам средства, которые были потеряны из-за аннулированных туров в Италию.

Согласно письму АТОР, направленному министру транспорта Евгению Дитриху, с момента публикации Роспотребнадзором и Ростуризмом сообщений об угрозе безопасности в Италии в связи с коронавирусом, а также рекомендации отказаться от поездок в другие страны, туроператоры отмечают большое количество аннуляций авиабилетов в итальянские города и государства Евросоюза.

В письме подчёркивается , что туроператоры должны возвращать полную стоимость аннулированных туров. Чаще всего билеты приобретаются на регулярные рейсы российских перевозчиков, при этом цена турпакета составляет 50 и более процентов от его стоимости.

Также туроператоры предлагают перенести даты невозвратных билетов до 30 сентября, когда ситуация с заболеванием в Италии может нормализоваться.

Ранее NEWS.ru писал, что АТОР призвала российских туристов досрочно покидать Италию при закрытии горнолыжных зон, где они отдыхали. Курорты в итальянских Альпах приостановят работу 10–11 марта до спада эпидемии коронавируса COVID-19. По информации ассоциации, в Италии остаются не менее 1,5–2 тысяч россиян в составе туристических групп. Точно неизвестно, сколько граждан РФ отдыхают в горах.