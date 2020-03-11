https://static.news.ru/photo/024215da-6363-11ea-8e05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о готовности оказать туроператором помощь в оценке объективного ущерба от распространения коронавируса и предоставить данные в Минэкономразвития.

По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, то, что министерство запросило сведения по ущербу, даёт надежду на помощь в решении проблемы.

Она уточнила, письма с просьбой подсчитать потери туроператоров по невозвратным тарифам на авиаперевозки также получили Российский союз туриндустрии (РСТ) и ассоциация «Турпомощь».

Ломидзе добавила, что в ближайшие дни туроператоры должны оценить убытки и предоставить необходимые данные, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее АТОР попросила Минтранс обязать авиакомпании вернуть туроператорам средства, которые были потеряны из-за аннулированных туров в Италию.