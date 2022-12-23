АТОР назвал направления, куда можно улететь из стран СНГ

Фото: UAC/via Globallookpress.com

Стали известны страны и города, куда можно улететь из СНГ, сообщает АТОР. Как отметили в ассоциации, такие маршруты становятся все популярнее из-за отсутствия прямых рейсов из России по многим привычным направлениям.

Из Армении и Грузии сейчас большой выбор рейсов в Европу. Из Еревана, в частности, самолеты летают в Вену, Брюссель, Афины, Франкфурт-на-Майне, Рим, Венецию, Париж, Леон, Ларнаку, Варшаву, Вильнюс. Из Тбилиси есть рейсы в Мюнхен, Амстердам, Ригу и Афины. Из Кутаиси — в Милан, Будапешт, Барселону, Салоники, Краков, Таллин.

Из неевропейских направлений из Грузии можно отправиться в Эль-Кувейт, Стамбул, Минск, Тель-Авив, Абу-Даби, Шарджу, Доху, Дубай.

Много куда можно улететь и из Алма-Аты. Например, в Таиланд, Кувейт, Индию, Южную Корею, ОАЭ, Вьетнам, Турцию, Саудовскую Аравию, на Мальдивы, а с 26 декабря станут доступны рейсы в Маэ (Сейшелы).

Ранее стало известно, что большинство россиян планируют отдыхать в 2023 году внутри страны. Самые популярные направления — Москва, Сочи и Санкт-Петербург. В Москву забронировано уже 18,4 процента от всех авиазаказов. В летний период в топе оказались Сочи, Москва, Санкт-Петербург Калининград, Минеральные Воды, Махачкала, Владивосток, Улан-Удэ, Горно-Алтайск, Иркутск.

Потери от отсутствия российских туристов в европейских странах составят до €1 млрд, заявил ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, наибольшие потери понесли Турция, Испания и Италия. Он добавил, что от ухода россиян пострадали и смежные с туризмом отрасли: наряду с туристами из Китая и Арабских Эмиратов россияне активнее всего занимались шопингом и покупали много дополнительных услуг. На снижение числа российских туристов повлияли как ограничения на въезд, так и сложности с платежными системами и логистикой.