https://static.news.ru/photo/a42f9a72-2716-11ea-a7c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе поделилась мнением, что введение в РФ электронных виз для граждан 53 стран приведёт к увеличению туристического потока минимум на 30%.

Об этом она заявила в ходе брифинга «Новая эпоха туристической отрасли. Что ждёт нас в 2020 году», сообщает РИА Новости.

Правом получения электронной визы, согласно предварительному списку, смогут воспользоваться граждане из 53 стран. В нём очень много азиатских государств, но есть и европейские страны. Рост въездного спроса в совокупности по этим странам в 30 процентов — это самый пессимистичный прогноз, — отметила Ломидзе.

Как ранее писал NEWS.ru, российские власти настроены максимально задействовать механизм электронных виз с 2021 года. Они должны действовать на всей территории страны. В настоящее время эксперимент по применению электронных виз проводится в нескольких регионах и везде показывает положительный результат.