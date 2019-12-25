Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе поделилась мнением, что введение в РФ электронных виз для граждан 53 стран приведёт к увеличению туристического потока минимум на 30%.
Об этом она заявила в ходе брифинга «Новая эпоха туристической отрасли. Что ждёт нас в 2020 году»,
Правом получения электронной визы, согласно предварительному списку, смогут воспользоваться граждане из 53 стран. В нём очень много азиатских государств, но есть и европейские страны. Рост въездного спроса в совокупности по этим странам в 30 процентов — это самый пессимистичный прогноз, — отметила Ломидзе.
Как ранее писал NEWS.ru, российские власти настроены максимально задействовать механизм электронных виз с 2021 года. Они должны действовать на всей территории страны. В настоящее время эксперимент по применению электронных виз проводится в нескольких регионах и везде показывает положительный результат.
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