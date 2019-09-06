Синоптики предупредили москвичей о росте атмосферного давления до 758 мм ртутного столба из-за пришедшего в регион антициклона. При этом в воскресенье, 8 сентября, в столице будет тепло и сухо.
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В ночь на понедельник, 9 сентября, в столице похолодает до плюс 10 градусов, однако днём вновь будет жарко — воздух прогреется до плюс 25 градусов.
Ранее News.ru писал о том, что сменяющие друг друга антициклоны продолжат обеспечивать в столичном регионе летнюю погоду. Похолодание ожидается уже к концу следующей недели.