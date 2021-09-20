«Атмосфера запугивания»: в Евросоюзе оценили выборы в России

Выборы в России прошли «в атмосфере запугивания критических и независимых голосов», заявил официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано. Он отметил, что Брюсселю трудно оценивать голосование в РФ, так как в стране не было независимых наблюдателей от ОБСЕ. Об этом пишет Deutsche Welle.

Мы также обеспокоены тем фактом, что гражданам Украины и населению с украинских территорий на востоке [Украины], находящихся сейчас не под контролем легитимного украинского правительства, выдавали паспорта, чтобы они участвовали в этих российских выборах. Это противоречит духу и целям минских соглашений, — подчеркнул он.

Дипломат выступил с призывом к Москве воздержаться от действий, которые противоречат обязательствам по минским соглашениям. Он отметил, что ЕС «никогда не признает выборы в незаконно аннексированном Крыму, потому что Крым — это Украина». По его словам, происходящее в России будет обсуждаться на полях Генеральной ассамблеи ООН 20 сентября.

В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил рост мер против оппозиционеров, гражданского общества и журналистов накануне выборов. По его словам, это привлекло к ограничению выбора для россиян и их способности получить точную информацию о кандидатах. Его заявление опубликовано на сайте Совета Европы.

ЕС вновь указывает на глубокую обеспокоенность в связи с продолжающейся тенденцией на сужение пространства для оппозиции, гражданского общества и независимых голосов по всей России. ЕС призывает российское руководство обратить вспять это негативное развитие событий, — добавил он.

В то же время Госдепартамент США сообщил, что страна не признает выборы в Государственную думу России, которые были проведены в Крыму. Кроме того, власти США отметили, что выборы в стране прошли в условиях, которые не способствуют честности процедуры.

Выборы в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября. После обработки 99,84% протоколов стало известно, что «Единая Россия» занимает лидирующие позиции с 49,83% голосов. КПРФ на втором месте с 18,94%, ЛДПР — на третьем с 7,52%, далее следуют СРЗП — 7,47% и «Новые люди» — 5,33%.