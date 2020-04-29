Атласы о Великой Отечественной войне выпустили в РФ

https://static.news.ru/photo/63bf2668-8af5-11ea-8315-fa163e074e61_660.jpg Фото: rvio.histrf.ru

Военно-исторический атлас, посвящённый сражениям Великой Отечественной войны, выпустили Роскартография совместно с Белкартографией.

Об этом сообщили в пресс-службе российского ведомства. По его данным, атлас получил название «Дорогами воинской славы 1941–1945», выпущен в преддверии Дня Победы.

Оба эти издания помогут читателю проследить славный путь, пройденный Красной армией от наших оборонительных рубежей до освобождения европейских городов и взятия Берлина, — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы.

В частности, читатель сможет найти в атласах карты боевых действий, фотографии и текстовые материалы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мемориал Советскому солдату в Ржеве ещё не открыт, но его изображение уже появилось на российской монете. Она выполнена из серебра и выпущена ограниченным тиражом.