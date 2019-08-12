https://static.news.ru/photo/93b47d50-bd14-11e9-a1b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

DDoS-атака, совершённая на сайт авиакомпании «Победа», могла быть организована с китайских серверов.

Предварительно известно, что ранее замеченная мощная DDoS-атака на адрес booking.pobeda.aero была организована с китайских серверов, — сообщил RNS представитель перевозчика.

Издание уточняет, что «Победа» объявила о запуске 12 августа распродажи билетов по цене от 499 до 1999 рублей по 85 направлениям.

Ранее News.ru писал, что российская авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», заявила, что её сайт подвергся мощной DDoS-атаке. Из-за действий хакеров была нарушена работа портала.