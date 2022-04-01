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Атакованную ракетами белгородскую типографию пытались «заминировать»

Телефонный террорист просил перевести на его счёт 100 тысяч долларов
14:32, 01 апреля 2022
Атакованную ракетами белгородскую типографию пытались «заминировать» Типография «Константа» Фото: konstantaprint/vk.com
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Белгородскую типографию «Константа», которая подверглась удару вертолётов ВСУ, пытались шантажировать «минированием». 30 марта неизвестный по телефону потребовал крупную сумму денег. Об этом NEWS.ru рассказало руководство «Константы».

Телефонный террорист сначала пожаловался на то, что долго не мог дозвониться, потом потребовал перевести на его счёт 100 тысяч долларов в противном случае угрожал взорвать здание через 20 минут. На вои требования он сразу же получил отказ (запись есть в распоряжении редакции), при этом в разговоре руководство типографии выразило уверенность что звонящий находится на Украине. В «Константе» добавили, что не пытались выяснить, кто им звонил.

В сторону типографии были выпущены ракеты рано утром 1 апреля. Никто из сотрудников не пострадал, однако было легко повреждено здание «Константы». В типографии рассказали, что второй ракетой попали в соседнее здание, однако снаряд не сдетонировал.

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