Российские средства ПВО сбили ракету, которую ВСУ выпустили в сторону объектов в Крыму, сообщило Минобороны РФ. Жертв и разрушений нет, отметили в ведомстве. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ нанесли более 100 ударов по региону. Подробности — в материале NEWS.ru.
Что за ракету ВСУ выпустили в сторону Крыма
В ночь на 19 августа силы ПВО ВС России сбили ракету С-200, которую ВСУ выпустили в сторону объектов в Крыму, сообщило Минобороны РФ. В результате обстрела никто не пострадал, отметили в военном ведомстве. Ракета комплекса ПВО была переоборудована в ударный вариант.
«Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе. Жертв и разрушений на земле нет», — говорится в заявлении.
Сальдо опроверг сообщения о захвате ВСУ острова в дельте Днепра
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг утверждения представителей ВСУ о взятии под контроль одного из островов в дельте Днепра, передает ТАСС. Он назвал такие заявления необоснованными.
«На островах в дельте Днепра мы отмечаем действия разведывательно-диверсионных групп противника, на которые наши специализированные подразделения активно реагируют. На территории, изрезанной водными каналами и покрытой труднопроходимой растительностью, происходит вооруженное противостояние», — отметил Сальдо.
ФСБ задержала наводчицу ВСУ в ЛНР
Жительницу ЛНР задержали по подозрению в шпионаже и пособничестве Украине, передает Telegram-канал «Говорит Москва» со ссылкой на региональное УФСБ РФ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
По информации «Говорит Москва», с августа 2022-го подозреваемая собирала сведения о местах дислокации личного состава и техники ВС РФ и передавала их иностранному государству. Возбуждено уголовное дело.
ВСУ нанесли свыше 100 ударов по Белгородской области
18 августа ВСУ выпустили 11 снарядов по селу Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, однако была повреждена линия электропередачи. Четыре боеприпаса были выпущены из РСЗО «Град».
«В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено семь артиллерийских снарядов и четыре снаряда из РСЗО „Град“. Пострадавших нет. На одной из улиц произошел обрыв линии электропередачи. В данный момент электроэнергия восстановлена», — уточнил Гладков.
Кроме этого, украинские военные выпустили семь снарядов по КПП «Шебекино», рассказал глава региона. По его словам, в результате атаки пострадавших и разрушений не было зафиксировано.
Всего за сутки украинская армия совершила 139 ударов по территории Белгородского, Борисовского, Волоконовского районов, а также по Валуйскому, Грайворонскому и Шебекинскому городским округам. В результате нападения местные жители не пострадали, утверждает Гладков.
Сальдо отреагировал на сообщения о мобилизации
Мобилизация в Херсонской области не планируется, заявил Сальдо в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что распространяемые в Сети приказы с его подписью о начале мобилизационных мероприятий являются фейковыми. Он призвал доверять только официальным источникам информации.
«Получил через соцсети огромное количество вопросов от жителей нашего и других регионов о мобилизации в Вооруженные силы РФ на территории Херсонской области. Официально заявляю: это ложь. Мобилизация в Херсонской области не планируется. Распространяемые пропагандой киевского режима распечатки якобы моего указа являются примитивной подделкой с многочисленными ошибками», — написал Сальдо.
Он отметил, что сейчас многие жители Херсонской области поступают в российскую армию по контракту с целью сражаться с украинскими войсками.
Как заявил ранее член комитета по обороне Госдумы Виктор Соболев, информация о том, что на 25 сентября запланировано возобновление мобилизации, не соответствует действительности. По его словам, на текущий момент ведется только плановый набор на контрактную службу.
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