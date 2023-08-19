Атака на Крым и задержание шпионки в ЛНР: как ВСУ атакуют РФ 19 августа ВС России отразили атаку ВСУ на Крым, в ЛНР задержали украинскую шпионку

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Российские средства ПВО сбили ракету, которую ВСУ выпустили в сторону объектов в Крыму, сообщило Минобороны РФ. Жертв и разрушений нет, отметили в ведомстве. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ нанесли более 100 ударов по региону. Подробности — в материале NEWS.ru.

Что за ракету ВСУ выпустили в сторону Крыма

В ночь на 19 августа силы ПВО ВС России сбили ракету С-200, которую ВСУ выпустили в сторону объектов в Крыму, сообщило Минобороны РФ. В результате обстрела никто не пострадал, отметили в военном ведомстве. Ракета комплекса ПВО была переоборудована в ударный вариант.

«Ночью 19 августа киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе. Жертв и разрушений на земле нет», — говорится в заявлении.

Сальдо опроверг сообщения о захвате ВСУ острова в дельте Днепра

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг утверждения представителей ВСУ о взятии под контроль одного из островов в дельте Днепра, передает ТАСС. Он назвал такие заявления необоснованными.

«На островах в дельте Днепра мы отмечаем действия разведывательно-диверсионных групп противника, на которые наши специализированные подразделения активно реагируют. На территории, изрезанной водными каналами и покрытой труднопроходимой растительностью, происходит вооруженное противостояние», — отметил Сальдо.

ФСБ задержала наводчицу ВСУ в ЛНР

Жительницу ЛНР задержали по подозрению в шпионаже и пособничестве Украине, передает Telegram-канал «Говорит Москва» со ссылкой на региональное УФСБ РФ. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По информации «Говорит Москва», с августа 2022-го подозреваемая собирала сведения о местах дислокации личного состава и техники ВС РФ и передавала их иностранному государству. Возбуждено уголовное дело.

Фото: ФСБ РФ

ВСУ нанесли свыше 100 ударов по Белгородской области

18 августа ВСУ выпустили 11 снарядов по селу Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, однако была повреждена линия электропередачи. Четыре боеприпаса были выпущены из РСЗО «Град».

«В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено семь артиллерийских снарядов и четыре снаряда из РСЗО „Град“. Пострадавших нет. На одной из улиц произошел обрыв линии электропередачи. В данный момент электроэнергия восстановлена», — уточнил Гладков.

Кроме этого, украинские военные выпустили семь снарядов по КПП «Шебекино», рассказал глава региона. По его словам, в результате атаки пострадавших и разрушений не было зафиксировано.

Всего за сутки украинская армия совершила 139 ударов по территории Белгородского, Борисовского, Волоконовского районов, а также по Валуйскому, Грайворонскому и Шебекинскому городским округам. В результате нападения местные жители не пострадали, утверждает Гладков.

Сальдо отреагировал на сообщения о мобилизации

Мобилизация в Херсонской области не планируется, заявил Сальдо в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что распространяемые в Сети приказы с его подписью о начале мобилизационных мероприятий являются фейковыми. Он призвал доверять только официальным источникам информации.

«Получил через соцсети огромное количество вопросов от жителей нашего и других регионов о мобилизации в Вооруженные силы РФ на территории Херсонской области. Официально заявляю: это ложь. Мобилизация в Херсонской области не планируется. Распространяемые пропагандой киевского режима распечатки якобы моего указа являются примитивной подделкой с многочисленными ошибками», — написал Сальдо.

Он отметил, что сейчас многие жители Херсонской области поступают в российскую армию по контракту с целью сражаться с украинскими войсками.

Как заявил ранее член комитета по обороне Госдумы Виктор Соболев, информация о том, что на 25 сентября запланировано возобновление мобилизации, не соответствует действительности. По его словам, на текущий момент ведется только плановый набор на контрактную службу.

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В Херсонской области сообщили, что мобилизация в регионе не планируется