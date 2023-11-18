БЛА сбит под Брянском, десант ВСУ шел на Крым: как ВСУ атакуют РФ 18 ноября Российские системы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на Брянскую область

Фото: t.me/vrogov

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны России сбили беспилотник ВСУ над территорией региона. По его словам, местные жители не пострадали. Позже Минобороны РФ заявило о пресечении попытки ВСУ нанести удар по объектам в Брянской области БПЛА самолетного типа. Дрон уничтожили системы ПВО РФ. Об атаках украинской армии территории России — в материале NEWS.ru.

Какой район Брянской области пытались атаковать ВСУ

Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны пресекли нападение «украинских террористов».

«Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет», — написал глава области.

Он добавил, что сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте ЧП.

Что рассказали об атаке на Брянскую область в Минобороны России

Пресс-служба Минобороны России подтвердила сообщение о пресечении силами ПВО России попытки ВСУ атаковать Брянскую область. Представители ведомства заявили в Telegram-канале, что Киев использовал БПЛА самолетного типа.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в публикации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ 50 раз обстреляли Белгородскую область

ВСУ за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 50 раз, сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, обстрелам подверглись Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский районы и Шебекинский городской округ. Пострадавших нет. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

«В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущены одна противотанковая управляемая ракета и три минометных снаряда, также в селе с БПЛА сброшено два самодельных взрывных устройства. Пострадавших нет», — написал он.

По словам Гладкова, в одном из домовладений в Новой Таволжанке было зафиксировано возгорание надворной постройки, которое было оперативно потушено. Во втором домовладении были выбиты окна, посечены фасад и забор.

В Запорожской области изменили время комендантского часа

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале об изменении времени комендантского часа в Запорожской области.

«20 ноября 2023 года в Мелитопольском и Бердянском городских округах, а также в Приморском, Приазовском и Акимовском муниципальных районах час будет действовать с 22:00 до 05:00. На остальной территории Запорожской области комендантский час установлен с 21:00 до 05:00», — подчеркнул Рогов.

По его словам, действие комендантского часа не распространяется на автомобильную дорогу М-14 «десса — Мелитополь — Новоазовск от Мелитополя до границы между Запорожской областью и ДНР, а также на трассу М-18 Харьков — Симферополь — Ялта от Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВС РФ отразили массовую атаку ВСУ с десантом на Крым

Российские военные уничтожили семь морских беспилотников и катер с десантом ВСУ в Черном море, сообщили в Минобороны РФ. По целям нанесли удар из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота, добавили в ведомстве.

«В ходе воздушного патрулирования в юго-западной части акватории Черного моря были обнаружены следовавшие в направлении Крымского полуострова семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа „Виллард“ с десантной группой ВСУ», — сказано в сообщении.

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