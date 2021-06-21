Астроном рассказал, что увидят москвичи в период летнего солнцестояния

В период летнего солнцестояния 21 июня москвичи смогут наблюдать в небе такое природное явление, как «серебристые облака». Об этом «Москве 24» рассказал астроном Александр Молоствов.

По словам специалиста, это самые высокие облака в земной атмосфере. Они образуются на высоте примерно 80 км и видны как раз в это время, потому что на Земле уже ночь, а на большой высоте в это время ещё светит Солнце.

Если в районе полуночи выйти на улицу, есть шанс их увидеть. На светлом небе эти облака выглядят как ещё более светлые волны, — подчеркнул астроном.

Молоствов отметил, что 21 июня москвичей ждёт самый длинный день в году: 17 часов и 33 минуты, а также самые короткие и светлые ночи. В Москве их не называют белыми ночами, поскольку они не такие яркие, как в Санкт-Петербурге.

Как сообщалось ранее, 10 июня россияне смогли наблюдать кольцевое солнечное затмение. Лучше всего его было видно в Северном полушарии Земли. Следующее затмение будет лунным. Его смогут увидеть жители Иркутская 19 ноября, а 4 декабря — полное солнечное в районе Антарктиды.