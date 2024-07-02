Астроном раскрыла, когда Земля максимально отдалится от Солнца Астроном Кошман: Земля окажется на максимальном отдалении от Солнца 5 июля

Фото: McPHOTO/M. Gann/Global Look Press

Земля окажется на максимальном отдалении от Солнца в пятницу, 5 июля, заявила в беседе с «Москвой 24» глава отдела методического сопровождения Московского планетария и астроном Людмила Кошман. Она добавила, что это происходит из-за годового движения планеты по эллиптической орбите, где самая далекая точка находится на расстоянии около 152 млн км от звезды.

В этот день звезда будет иметь наименьший видимый с Земли диаметр. Но на глаз это будет неощутимо, поскольку изменение размера диска происходит плавно в течение полугода, — уточнила астроном.

Кошман также обратила внимание на то, что это событие не окажет существенного влияния на погодные и другие условия на планете.

Астроном Николай Железнов ранее заявил, что специалисты ведут учет движения космического мусора, так как он может ударить по МКС. По его словам, иногда спутники могут сталкиваться друг с другом, из-за чего появляются обломки, которые в дальнейшем взаимодействуют между собой, провоцируя появление «синдрома Кесслера».

Старший научный сотрудник отдела исследования Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков накануне рассказал, что рядом с Землей пролетал астероид, получивший в прессе название «убийца планет». Небесное тело двигалось со скоростью примерно 25 км/с.