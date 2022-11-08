Астроном предсказал геомагнитные бури на Земле 8 и 9 ноября Астроном Шевченко: 8 и 9 ноября на Земле ожидаются геомагнитные бури

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Из-за повышенной солнечной активности 8 и 9 ноября на Земле пройдут геомагнитные бури, рассказал в интервью «Радио 1» заведующий отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института им. Штернберга МГУ астроном Владислав Шевченко. По его словам, солнечное излучение и солнечные пятна, которые проявятся в эти дни, повлияют на состояние земного магнитного поля.

Сегодня и завтра будет несколько часов, когда проявится солнечная активность, то есть интенсивное образование солнечных пятен и солнечное излучение, которое влияет на состояние земного магнитного поля. То, что называется геомагнитными бурями, — рассказал Шевченко.

Геомагнитные бури оказывают негативное влияние на метеозависимых людей, предупредил ученый. По его словам, у них в ближайшие два дня могут наблюдаться головные боли и головокружение.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил об аномальном потеплении в Москве и Петербурге, из-за которой переносится приход зимы. На будущей неделе температура в этих городах будет на 5–6 градусов выше климатической нормы. В четверг и пятницу, 10 и 11 ноября, температура воздуха в Москве и регионе поднимется до 3–8 градусов днем. Начиная с 8 ноября столбик термометра уже не опустится ниже нуля. Самым теплым днем станет пятница, 11 ноября. Воздух в этот день в Санкт-Петербурге прогреется до 9 градусов.