Астрологи назвали три самых «вредных» знака среди женщин

https://static.news.ru/photo/633223c2-8071-11eb-9270-96000091f725_660.jpg Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/Global Look Press

Астрологи назвали три женских знака зодиака, у которых «вредный» характер. По их мнению, именно звёзды влияют на характер представительниц слабого пола, которые «умеют доводить мужчин до белого каления».

Первенство астрологи отдают женщинам-Львам. Они считаются «царицами» астрологического круга, требуют много внимания и персонального отношения к себе. Им сложно угодить и они не боятся демонстрировать своё негодование, приводит мнение астрологов Пятый канал.. Заслужить внимание таких дам можно только роскошными знаками внимания.

На втором месте — Скорпионы, женщины, рождённые под этим знаком, бывают просто невыносимыми. У них тонкая интуиция, острый ум, они раздражительны и невероятно ревнивы, как утверждают астрологи. В случае обиды они буду «бить» по самому больному месту.

Третий знак — это Раки, которые известны спокойным о покладистым нравом, но могут довести мужчин до безумия подозрениями или знаками внимания. Они склонны додумывать за других и умеют строить планы мести обидчикам.

В любом случае, советуют астрологи, ориентироваться на звёзды можно как на подсказку, но не жизненную цель.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в марте в этом году будет достаточно много дней, которые отлично подходят для романтических знакомств. По мнению астролога, лучше всего завязывать новые романтические связи в социальных сетях или на сайтах знакомств, назначать свидания и признаваться в своих чувствах 18 и 29 марта.