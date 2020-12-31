Астролог рассказала, как правильно встретить первые дни года Быка

https://static.news.ru/photo/635f8d72-4bb9-11eb-bddd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Астролог Яна Ваганова рассказала, как встретить первые дни года Быка, чтобы стать богаче и счастливее. Главное, по мнению астролога, надо «прожить первые 12 дней».

Это и финансы, и дети, и любовь. Также есть дома, которые приносят нам потери и страдания, в эти дни рекомендуется поститься или делать пожертвования в проверенные фонды. Особенно щедрыми будьте 6, 8 и 12 января, — поделилась астролог.

Главным днём Ваганова назвала 1 января. Именно в этот день можно, по мнению астролога, активировать удачу, если до обеда надеть любую новую белую вещь. А 2 и 11 января, считает Ваганова, будут самыми подходящими днями для активации финансовых потоков в новом году.

Важным днём для тех, кто мечтает встретить свою вторую половину или укрепить отношения, станет 7 января.

Говорите своими словами то, что хотите для себя в сфере отношений, и если будете делать это искренне и с верой, ваша просьба будет услышана, — приводит рекомендации астролога Пятый канал.

Можно также завести себе амулет или талисман, который надо просто подержать в руках в новогоднюю или рождественскую ночь, чтобы «зарядить» его хорошим настроением и любовью. Также можно «нашептать» на него желания и подуть несколько раз, советует астролог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что астролог Лилия Любимова заявила, что Бык, хозяин наступающего 2021 года, любит застолья, однако некоторые привычные для Нового года угощения ему не подходят. По её словам, из праздничного меню следует исключить традиционные блюда из мяса, в первую очередь говядины.