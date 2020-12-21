Астролог рассказала, как правильно встретить Новый год на удачу

https://static.news.ru/photo/8651d1aa-433f-11eb-b8ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Астролог Алёна Никольская рассказала, как правильно встретить Новый год, чтобы он принёс удачу. Наступающий 2021 — год металлического быка, а это «семейное» животное.

Значит, нужно вспомнить свои семейные традиции и встретить праздник в кругу родных и близких. Надо приготовить простые блюда, надеть что-то тёплое и уютное. В одежде нужно использовать только натуральные ткани, приводит совет Никольской Пятый канал. Тона при этом лучше выбрать белые, серебристые, коричневые, бежевые.

Ни в коем случае не надо надевать одежд красного цвета, чтобы не «злить» хозяина года и не наживать себе проблем в наступающем году.

Когда будете наряжать ёлку и украшать дом постарайтесь использовать металлические элементы. Ну, а на столе должны быть исключительно те блюда, которые любит бык: много травки — овёс, пшеница — и ни в коем случае не готовьте телятину или говядину, — рекомендует астролог.

Ранее NEWS.ru сообщал, что астролог Алёна Никольская рассказала, чем опасны оставшиеся дни уходящего года с 21 по 31 декабря. Несмотря на приближающийся праздник, важно быть предельно осторожным.