Астролог посоветовала «собраться и затаиться» в последние дни 2020 года

https://static.news.ru/photo/606f6ed0-431b-11eb-8fe7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vadim Nekrasov/Russian Look/Global Look Press

Астролог Алёна Никольская рассказала, чем опасны оставшиеся дни уходящего года с 21 по 31 декабря. Несмотря на приближающийся праздник, важно быть предельно осторожным.

В оставшиеся дни произойдут события, которые могут заставить людей поменять своё мировоззрение. Они спровоцируют новую волну негатива, который наблюдался весь 2020 год.

21 декабря, в понедельник, произойдет сразу несколько событий: Солнце перейдет в знак Козерога, а Сатурн и Юпитер соединятся. Последний раз это происходило более 700 лет назад! Кроме того, в последние 10 дней будут напряженные аспекты между Марсом и Плутоном, — рассказала Никольская в интервью Пятому каналу.

В эти дни людям надо максимально «собраться и затаиться», чтобы не стать жертвами агрессии, советует астролог. Важно избегать публичных мест, случайных лишних контактов. Идеально оставшиеся десять дней подойдут для самоанализа. И если есть незамедлительные дела, лучше их делать сразу, а не оставлять на будущий год.

Уходящий год был очень сложным. На привычное течение жизни оказали влияние шесть затмений, поясняет астролог. Из-за этого начались протесты, бунты, повысился уровень преступности. И последние дни тоже не станут исключением.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2021 году прогнозируют два солнечных и два лунных затмения. Астролог Александр Зараев предупреждает: эти явления могут не лучшим образом отразиться на жизни людей и спровоцировать негативные события. В то же время они могут помочь освободиться от того, что человек «внутри себя накрутил».