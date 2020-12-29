Астролог объяснила, как встречать год Быка

https://static.news.ru/photo/cae52538-4a38-11eb-90e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cao Jianxiong/Keystone Press Agency/Global Look Press

Астролог Лилия Любимова заявила, что Бык, хозяин наступающего 2021 года, любит застолья, однако некоторые привычные для Нового года угощения ему не подходят. По её словам, из праздничного меню следует исключить традиционные блюда из мяса, в первую очередь говядины.

Сами понимаете, хозяину года не очень приятно, что его едят. Многие традиционные новогодние блюда, такие как оливье, холодец, говяжий язык под запретом. Постарайтесь заменить мясо на крабовые палочки, можно на птицу, но самое оптимальное — по возможности заменить на рыбу, — подчеркнула Любимова в беседе с радио Sputnik.

Она добавила, что также разнообразить меню можно, используя выпечку и зелень.

Бык очень любит пироги — с капустой, с грибами, с картошкой, всякие сладости — торты, выпечку. Можно разнообразить меню всякими овощными салатами, можно сделать отдельную зелёную тарелку, чтобы порадовать хозяина наступающего года, — отметила астролог.

Любимова уточнила, что к алкоголю Бык относится нормально, поэтому можно отдать предпочтения любимым напиткам. Из-за коронавируса введены ограничения на гулянки с размахом, напомнила астролог, а значит, праздник лучше встречать по-семейному.

Бык — животное домашнее, семейное. Поэтому Новый год нужно встречать в кругу семьи, пригласив самых близких, — считает Любимова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что астролог Алёна Никольская рассказала, как правильно встретить Новый год, чтобы он принёс удачу. Наступающий 2021 — год металлического быка, а это «семейное» животное. Значит, нужно вспомнить свои семейные традиции. Надо приготовить простые блюда, надеть что-то тёплое и уютное. В одежде нужно использовать только натуральные ткани, отметила астролог.