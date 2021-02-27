Астролог назвала три знака зодиака, которым повезёт в марте

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Популярный российский астролог Василиса Володина представила гороскоп на март 2021 года. По её расчётам, некоторым группам людей в первый весенний месяц будет сопутствовать особый успех.

Настоящими везунчиками в марте станут Рыбы. Люди, рождённые под этим знаком зодиака, окажутся в центре всеобщего внимания и смогут максимально проявить профессионализм. При этом такой темп потребует больших эмоциональных затрат.

Также фортуна улыбнётся Водолеям. Им март принесёт новые возможности, а также неожиданные, но позитивные детали для уже поставленных задач. Однако стоит быть готовыми к финансовым вложениям.

Удачливыми в первый весенний месяц будут и Козероги. Этот знак привык всё контролировать, однако теперь необходимо позволить себе отдаться потоку жизни. Людей, рождённых под этим знаком, ждут духовное обогащение и новые знакомства. При этом стоит осторожнее относиться к случайным встречам — есть риски встретить мошенников, передаёт «Экспресс газета».

Ранее астрологи рассказали, что 2021 год (год Белого Металлического Быка) может в корне изменить жизнь трёх знаков зодиака. Эксперты в указанной области советуют ждать перемен к лучшему Скорпионам, Тельцам и Ракам. Скорпионов в 2021-м ждут увлекательные приключения. Люди, родившиеся под этим знаком, будут путешествовать, получать новые впечатления и знакомиться с интересными людьми. Астрологи подчеркнули, что принести непередаваемые эмоции сможет даже командировка, которая не была загодя запланирована. Кроме того, среди представителей этого знака найдутся и те, кто переедет в другой дом, заведёт серьёзные романтические отношения или даже женится.

Тельцы смогут разобраться в собственных желаниях и обрести внутреннюю гармонию. Также их ожидают очень неплохие перспективы в плане развития карьеры. Тельцы наконец поймут, куда хотят вкладывать больше сил — в работу или в личную жизнь. И тех, кто честно ответит себе на этот вопрос, будут ждать приятные сюрпризы. Чёрная полоса в жизни Раков в этом году закончится, обещают астрологи. Представители этого знака дождутся изменений в личной жизни и награды за период многолетних тяжких испытаний. Звёзды обещают им встречу с долгожданным избранником, который станет тем единственным и неповторимым. Как предполагают астрологи, вакантное место в сердце Раков займёт кто-то из бывших партнёров, писал NEWS.ru.