Астролог Глоба ответила Милонову на призыв запретить прогнозы

https://static.news.ru/photo/e4bb1ffa-b247-11ea-a7fd-fa163e074e61_660.jpg Тамара Глоба Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Астролог Тамара Глоба прокомментировала предложение депутата Государственной думы Виталия Милонова запретить или начать маркировать астрологические прогнозы. По её словам, политик не имеет никакого отношения к астрологии и не изучал её.

Она отметила, что многие СМИ публикуют прогнозы, автором которых является журналист. Такие сведения — плод фантазии человека, передаёт «Радио 1».

Но когда это делает астролог, он основывается именно на том, что связано с движением светил, на том, что мы называем небесной динамикой, — подчеркнула она.

Глоба отметила, что некоторые люди совершают преступление, так как используют имена известных астрологов. Авторитетные эксперты делают прогнозы на своих официальных каналах, а проверить достоверность можно, если сравнить реально произошедшее с предсказанием.

Люди начинают верить в астрологию не потому, что они во всё верят огульно, а потому что это движение от фактов к мировоззрению, — заключила она.

Накануне Милонов направил главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой о регулировании астрологических прогнозов. Парламентарий уверен, что предсказания нужно начать маркировать. Также можно совсем запретить их публикацию, отметил он.

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Также с осторожностью следует относить к обещанию конкретного эффекта, который будет получен после обращения, например: «После тренинга вы выйдете замуж» или «За одну консультацию вы преодолеете тревогу»,