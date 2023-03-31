Астрофизик объяснил появление «черной дыры» на Солнце Астрофизик Абубекеров объяснил, что на Солнце обнаружили обыкновенное пятно

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На Солнце обнаружили обыкновенное пятно, а не огромную черную дыру, заявил старший научный сотрудник отдела звездной астрофизики Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга МГУ Марат Абубекеров. В беседе с «Радио 1» он пояснил, что это выход магнитной трубки, которая со стороны выглядит как темная область.

«Черная дыра» на поверхности — это просто выход магнитной трубки. Солнце представляет собой большую динамо-машину, которая генерирует внутри себя вращающиеся заряженные частицы и, соответственно, магнитное поле. Магнитные трубки выходят на поверхность и препятствуют конвекции, поэтому температура в них чуть ниже и со стороны они выглядят как темные области, — отметил астрофизик.

По его словам, температура всей поверхности Солнца составляет около шести тысяч градусов, а в районе магнитной трубки она ниже и достигает 4,5 тысяч градусов. Астрофизик рассказал, что впервые это явление обнаружил Галилей. Ученый призвал не опасаться возникновения пятна, так как они всегда есть на поверхности Солнца и достигают размера четырех диаметров Земли. Он пояснил, что при этом у метеозависимых людей могут возникнуть головные боли.

Астрономы из Даремского университета в Великобритании ранее обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая примерно в 33 миллиарда раз больше массы Солнца. Это самая большая известная науке черная дыра.