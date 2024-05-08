AstraZeneca отзывает свою вакцину от COVID-19 по всему миру

Фото: Christoph Hardt, imago-images.de/Global Look Press

Компания AstraZeneca решила отозвать свою вакцину от COVID-19 со всех рынков после признания в суде, что препарат может вызвать редкий тромбоз с синдромом тромбоцитопении, сообщает The Telegraph. Также компания объявила, что решение об отзыве вакцины связано с тем, что спрос на препарат снизился.

Начиная с 7 мая векторную вакцину Vaxzevria больше нельзя использовать в Евросоюзе, и в ближайшие месяцы она будет отозвана и из других стран, включая Великобританию. AstraZeneca заявляет, что больше не производит и не продает эту вакцину, так как она уступает более эффективным препаратам на рынке.

О побочном эффекте этой вакцины стало известно в 2021 году после жалобы одного из пациентов. У мужчины после прививки препаратом AstraZeneca образовался тромб и кровоизлияние в мозг, что привело к необратимым повреждениям органа. Другой похожий случай зафиксировали в Италии в 2022 году, после чего ряд европейских стран отказался от этого препарата.

Впервые AstraZeneca признала, что ее вакцина от коронавируса может вызывать серьезные побочные эффекты, на слушании в Высоком суде Лондона. Инстанция рассматривает коллективный иск от 51 человека о серьезном вреде или смертях пациентов после применения вакцины этой компании. Сумма ущерба оценивается примерно в $125 млн.

Российское подразделение фармкомпании AstraZeneca в середине апреля обратилось в Следственный комитет с жалобой на химико-фармацевтический комбинат «Акрихин», специализирующийся на выпуске лекарств. Поводом для такого обращения стало намерение предприятия вывести в оборот 10 серий препарата для диабетиков, в то время как патент на оригинальную марку этого лекарства действителен в России до 2028 года.