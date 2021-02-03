Астахов раскрыл подробности иска Михалкова против вдовы Баталова

https://static.news.ru/photo/154dccee-6639-11eb-8350-96000091f725_660.jpg Павел Астахов Фото: facebook.com/people/Павел-Алексеевич-Астахов

Никита Михалков перевёл семье Баталова 820 тысяч рублей, заявил адвокат режиссёра Павел Астахов.

Да, сдал заявление Никиты Сергеевича и документы [в СКР ]. К заявлению приложено 58 листов копий платежных документов. Это все перечисления, которые осуществлялись в адрес Баталова еще при его жизни, потом в адрес Гитаны Аркадьевны, Маши Баталовой, то есть всей семьи. Всего на сумму 820 тысяч рублей, — сказал адвокат порталу Sobesednik.ru.

Ранее адвокат вдовы актёра Гитаны Леонтенко Юлия Антонова заявила, что на счёт её подопечной поступили 120 и 180 тысяч рублей единоразовыми платежами и ни о каких ежемесячных выплатах речи не идёт.

Как писал NEWS.ru, Станислав Садальский высказался об истории с наследством Баталова. Актёр назвал её «довольно мутной». Он прошёлся по Наталии Дрожжиной и её супругу Михаилу Цивину, которые, по версии следствия, имеют отношение к махинациям с деньгами и недвижимостью Баталова. Он довольно ехидно высказался в адрес Никиты Михалкова, который инициировал расследование аферы баталовской семьи.