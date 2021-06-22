Астахов пригрозил антипрививочникам и COVID-диссидентам уголовными статьями

Отрицание коронавируса, а также пропаганда отказа от вакцинации против COVID-19 могут попасть под действие статей Уголовного кодекса. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал бывший уполномоченный по правам ребёнка, адвокат и телеведущий Павел Астахов.
Что касается так называемых COVID-диссидентов, людей, которые отрицают существование коронавируса и пропагандируют какие-то непонятные истории, переносят сплетни, то у нас сегодня в Уголовном кодексе есть две статьи, — отметил Астахов.
Юрист пояснил, что одна из норм преследует за нарушение санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК РФ) и подразумевает наказание «даже за неосторожное совершение преступления в виде заражения людей». Кроме того, Астахов напомнил, что в 2020 году в УК была ст. 207.1, которая преследует за фейковые сообщения об эпидемии, а также о «том, что связано с вакцинацией, лечением, выздоровлением, статистикой смертей от заболевания».
Некоторые граждане пытаются аргументировать свою позицию о том, что они не признают существование коронавируса или отказываются делать вакцины, тем, что где-то кто-то умер либо после прививки, либо после прививки заболел и умер. Но они не могут привести ни одного достоверного факта, хотя «точно знают», что где-то что-то было. И если вы начинаете поддаваться на это, а тем более пересказывать недостоверную информацию, то имейте в виду: за это может наступить уголовная ответственность, — предупредил Астахов.
По его словам, «к сожалению, многие этого не понимают, а когда начнут привлекать, тогда будет поздно». Поэтому, считает Астахов, надо проводить среди россиян разъяснительно-просветительскую работу. А если активные COVID-диссиденты продолжат свою деятельность, «властям не останется ничего кроме того, как применять статью УК».
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Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что снизить темпы суточного прироста случаев заражения коронавирусом можно только с помощью вакцинации.