АСТ назвала причину отмены продажи еще двух романов АСТ: в России приостановлена продажа книг «Маленькая жизнь» и «Песнь Ахилла»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продажа книг «Маленькая жизнь» и «Песнь Ахилла» под издательством АСТ была остановлена по требованию прокуратуры, предупредившей о недопустимости нарушения закона об экстремистской деятельности, сообщила пресс-служба типографии. В заявлении указывается, что вопрос о возобновлении торговли данными романами будет поднять после получения полного экспертного заключения.

В издательство АСТ поступило предостережение от Пресненской межрайонной прокуратуры ЦАО Москвы «о недопустимости нарушения требований законодательства о противодействии экстремистской деятельности, об информации, информационных технологиях и о защите информации» относительно романов «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихара и «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер, — говорится в сообщении.

В пояснительной части заявления указывается, что специалисты прокуратуры усмотрели в содержании книг пропаганду нетрадиционных отношений. Известно, что «Маленькая жизнь» выпускается с 2016 года, «Песнь Ахилла» — с 2019 года.

Ранее, 22 апреля, издательская группа АСТ объявила об остановке продаж книг Владимира Сорокина «Наследие», Джеймса Болдуина «Комната Джованни» и Майкла Каннингема «Дом на краю света». Обоснованием стала также причина, что и в случае с романами «Маленькая жизнь» и «Песнь Ахилла».